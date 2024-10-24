 فينورد يصعق بنفيكا في عقر داره بدوري الأبطال

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فجر فينورد الهولندي مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه بنفيكا بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

تقدم فينورد بهدفين سجلهما أياسي أويدا وأنتوني ميلامبو في الدقيقتين 12 و33، بينما قلص التركي محمد كريم أكتوركوجلو الفارق لبنفيكا في الدقيقة 66.

وسجل ميلامبو الهدف الثاني له والثالث للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

ورفع فينورد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس عشر، قبل أن يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الرابعة، أوائل نوفمبر المقبل.

أما بنفيكا تكبد خسارته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر، قبل أن يحل ضيفا على بايرن ميونخ في الجولة الرابعة.