سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه في 3 محافظات

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات تُقدَّر قيمتها بـ5 ملايين جنيه، خلال حملات أمنية في 3 محافظات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (مطروح، الإسكندرية، شمال سيناء)، تورط عناصر إجرامية في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم في هذه المحافظات. وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط:

عنصر إجرامي بمنطقة مطروح بحوزته (25 كيلوجراماً من الحشيش).

عنصر إجرامي بمنطقة ثانِ العامرية بالإسكندرية بحوزته (24 كيلوغراماً من الحشيش).

عنصر إجرامي بمنطقة ثالث العريش بشمال سيناء بحوزته (18 كيلوغراماً من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدري "الحشيش" و"بذور الخشخاش"، وسلاح أبيض).



تُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.