كولر وجوزيه جوميز يتنافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا

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يتنافس مارسيل كولر وجوزيه جوميز مدربا الأهلي والزمالك على جائزة أفضل مدير فني في أفريقيا للعام الجاري 2024.

وتواجد كولر وجوميز ضمن قائمة تضم 10 مدربين أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أبرزهم الإيفواري إيمرس فاي الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا في فبراير الماضي.

وتضم القائمة أيضا كل من الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية، وهوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا، وكواسي أبياه مدرب السودان، وفلوران إيبينجي مدرب الهلال السوداني، وتشيكينيو كوندي مدرب موزمبيق، والبرتغالي بيدرو جونسالفز مدرب أنجولا، وبراهيما تراوري مدرب بوركينا فاسو.

وقاد كولر الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بينما حقق الزمالك تحت قيادة جوميز لقبي الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي.

ويُقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 16 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية للعام الثاني على التوالي.