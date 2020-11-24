الولايات الألمانية تدعو لقواعد تباعد صارمة في ديسمبر ونظام خاص للكريسماس

دعا رؤساء حكومات الولايات الألمانية إلى اتباع قواعد تباعد اجتماعي صارمة اعتبارا من الأول من شهر كانون أول/ديسمبر القادم –أي بعد انتهاء الإغلاق الجزئي الذي يسري الشهر الشهر الجاري.



وجاء في مسودة قرار الولايات المعدة للتشاور بشأنها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها اليوم الثلاثاء، أنه يجب تقليص أي تجمعات خاصة مع أصدقاء أو أقارب أو معارف، على خمسة أفراد فقط.



ولكن بالنسبة لفترة عيد الميلاد (الكريسماس) وليلة رأس السنة، تسري قاعدة تنظيمية خاصة، حيث جاء في مسودة القرار أنه سيكون من الممكن السماح بلقاءات الأسرة مع أفراد العائلة أو أشخاص آخرين من خارج الأسرة بحد أقصى عشرة أفراد في كل لقاء، وذلك خلال الفترة من 23 كانون أول/ديسمبر والأول من كانون ثان/يناير القادمين، وهي فترة الاحتفالات بعيد الميلاد وليلة رأس السنة.



وطلب رؤساء حكومات الولايات الألمانية الدعم من أصحاب العمل خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد، في ظل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وجاء في مسودة قرار الولايات أنه يتعين على أصحاب العمل دراسة إمكانية إغلاق المنشآت، سواء عن طريق عطلات للمنشأة، أو العمل من المنزل خلال فترة الاحتفالات.



وأوضح رؤساء حكومات الولايات في المسودة أنه من المقرر بذلك تنفيذ القاعدة الأساسية "ابق في المنزل" في جميع أنحاء ألمانيا.