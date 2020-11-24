وزير الأوقاف ورئيس الأعلى للإعلام يناقشان وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي

استقبل وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتم خلال اللقاء مناقشة وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي، تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتتماشى مع رؤية مصر 2030، ويجري تنفيذ بنود الاستراتيجية التي يتم إطلاقها خلال العام القادم.

واطلع وزير الأوقاف، كرم جبر على أحدث إصدارات سلسلة "رؤية للنشء" التي تضمنت كتابي: "بين الحقيقة والخيال"، و"فكرة في كتاب" بعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير، و"رؤية" المترجمة التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما أهدى الوزير لرئيس الأعلى للإعلام، درع وزارة الأوقاف ونسخة من كتاب الله (عز وجل) تقديرًا لدوره في نشر الوعي الوطني الرشيد.

من جانبه، أشاد كرم جبر بجهود وزارة الأوقاف، ودعا الوزير لندوة مفتوحة بالمجلس الأعلى للإعلام يوم الإثنين 7 ديسمبر المقبل، لاستعراض "استراتيجية وزارة الأوقاف في قضايا بناء الوعي المستنير".