قالت الدكتورة علياء حافظ، مدير التغذية ببرنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة، إن منحة برنامج الأغذية التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار، مخصصة لدعم برنامج «ألف يوم» ضمن مبادرة تكافل وكرامة، الذي يعمل على الوقاية من سوء التغذية للفئات الفقيرة الأكثر عرضة للإصابة به.

وأضافت مديرة التغذية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن البرنامج يتضمن شقا خاصا بتمكين السيدات والأمهات بالمناطق الريفية، لتحسين سبل المعيشة لهذه الفئات.

وذكرت أن برنامج الأغذية بالأمم المتحدة، عمل مع الحكومة المصرية منذ بداية ظهور جائحة كورونا على تقديم الدعم للفئات المتضررة من الأزمة، مشيرة إلى دعم 40 ألف طفل أقل من عمر سنتين، بالتعاون مع وزارة التضامن منذ يوليو الماضي.

وأوضحت أن الحكومة هي المعنية بتحديد الفئات والأسر التي يتم توجيه الدعم لها، مضيفة أن دعم برنامج «ألف يوم» موجه بالأخص للأطفال الأقل من سنين، الأكثر عرضة للإصابة بسوء تغذية، وكذلك الأمهات المرضعات.