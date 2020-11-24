 رابع هزة أرضية تضرب ولاية سكيكدة الجزائرية خلال 3 أيام - بوابة الشروق
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رابع هزة أرضية تضرب ولاية سكيكدة الجزائرية خلال 3 أيام

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 3:57 م

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات بمقياس ريختر اليوم الثلاثاء، ولاية سكيكدة الجزائرية (شمال شرق)، لتعد رابع هزة أرضية تضرب الولاية ذاتها خلال 3 أيام.

وبحسب مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر فإن مركز الهزة كان على بعد 11 كلم جنوب غرب الحروش بولاية سكيكدة.

وتعد هذه الهزة هي الرابعة من نوعها خلال 3 أيام، حيث شهدت سكيكدة أول أمس الأحد هزتان أرضيتان بلغت قوتهما 5.2 و3.9 درجة بمقياس ريختر على التوالي، وتسببتا في أضرار مادية بالمنازل والمنشآت، بالإضافة إلى هزة أخرى أمس الاثنين بلغت قوتها 3.4 درجة بمقياس ريختر.

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