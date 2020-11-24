منظمة الصحة العالمية تدعو لعدم التجمع الموسع بأعياد الميلاد

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الاحتفال بأعياد الميلاد في جمع صغير دون لم شمل عائلي كبير، هو بلا شك الخيار الأفضل في ظل فيروس كورونا.

وقالت مسؤولة إدارة الوباء بالمنظمة ماريا فان كيركوف - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- "إن عدم التجمع في عطلة الأعياد أمر صعب للغاية، لأننا خلال تلك الفترة نريد أن نكون مع عائلتنا، ولكن في بعض الحالات، يكون عدم لم شمل الأسرة هو الخيار الأكثر أمانًا".

وأضافت: "أنه على الرغم من أنه لا يمكننا الاحتفال معا هذا العام، لكن يمكننا إيجاد طرق للاحتفال عندما ينتهي كل هذا".

ويخشي الخبراء من ارتفاع أعداد الإصابات من مستويات قياسية جديدة فيما دعت المسؤولة المكلفة بإدارة الجائحة في المنظمة إلى اجتماع العائلات عبر الفيديو للاحتفال بالأعياد..

وتأمل المنظمة أن يتمكن الفريق العلمي الدولي الذي شكلته من العثور على منشأ الفيروس الذي تسبب في انتشار وباء كوفيد- 19.