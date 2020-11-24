الحكومة اليمنية تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة

أدانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، استهداف ميليشيا الحوثي اليوم الاثنين لإحدى محطات التوزيع التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة السعودية.

وقالت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، :"إن مثل هذه الهجمات الارهابية التي تستهدف المنشآت المدنية في الاحياء السكنية تؤكد عدم جدية هذه المليشيات بالانخراط في عملية سلام حقيقة بقيادة الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن الهجمات "تعكس مدى ارتباط مليشيا الحوثي الوثيق بتنفيذ الاجندة الايرانية المشبوهة في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي عبر متحدثها العسكري، استهداف محطة توزرع ارامكو في جدة، بصاروخ مجنح من طراز قدس2.

ودعا الحوثيون، المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية الإبتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك أهدافهم ، مؤكدين بأن عملياتهم العسكرية مستمرة ضد ما وصفوه بـ"العدوان" في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

هذا ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في وقت مبكر نتيجة اعتداء "إرھابي" بمقذوف شمال مدينة جدة.

وأشار المصدر إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ذلك الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر.

من جانبه، قال تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف :"إنه ثبت تورط جماعة الحوثي في بالاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي".