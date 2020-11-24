 فيديو.. محافظ مطروح: نجحنا في إغلاق مركز للدروس الخصوصية.. ونحافظ على هيبة المعلم - بوابة الشروق
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فيديو.. محافظ مطروح: نجحنا في إغلاق مركز للدروس الخصوصية.. ونحافظ على هيبة المعلم

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 5:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 5:12 ص

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة نجحت في إغلاق مركز للدروس الخصوصية أمس الاثنين، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهًا لرئيس المدينة بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق لإجراء الحملة.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن مكان مركز الدروس الخصوصية عبارة عن بدروم في عمارة، لافتًا إلى أن معظم الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامات.

وأوضح أن البدروم يتكون من ثلاث قاعات كل قاعة تحوي 15 طالبًا، متابعًا: «المكان غير جيد التهوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشميع السنتر وتحرير محضر غلق».

ولفت محافظ مطروح إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحب العقار، وتسليم المعلمين إلى مديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية، معلقًا: «نحافظ على هيبة المعلم والدولة تقف إلى جانبه وقننوا المجموعات الدراسية في المدارس».

 

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