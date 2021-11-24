محمد بن زايد يبعث برقية شكر إلى أردوغان في ختام زيارته إلى تركيا

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية شكر إلى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ختام زيارته إلى تركيا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، جاء في نص البرقية: «رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة».

وتابع: «فخامة الرئيس.. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما، ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب التركي الصديق دوام الأمن والاستقرار والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا».

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس التركي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في قصر الرئاسة بأنقرة.

وبحث محمد بن زايد وأردوغان العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات بكافة أبعادها، مع مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير التعاون الثنائي.