قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة طرقت كل الأبواب الممكنة لإعطاء لقاحات كورونا بسهولة ويسر للمواطنين، مشيرًا إلى التواصل مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعلن سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن بعض الأحزاب أطلقت حملات ووفرت أتوبيسات لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، قائلًا إن حزب مستقبل وطن خصص أتوبيسات لنقل المواطنين إلى أماكن تلقي التطعيم.

وأشار إلى أن الدولة عبر مراكزها الثابتة والوحدات المتحركة توجهت إلى كل مكان لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا، مستشهدًا بالسيارات المتنقلة التي أتاحتها وزارة الصحة والسكان أمام المساجد والكنائس والمراكز التجارية.

وذكر متحدث الوزراء، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لا ترتبط بأي نوع لقاح حصل المواطن عليه، متابعًا: «لا لقاح محدد مخصص للجرعة الثالثة، وأي لقاح يُمنح للمواطن آمن وفعال كجرعة ثالثة أيًا كان الاسم أو المصدر أو النوع في الجرعتين الأولى والثانية».

وأوضح أن القيد الوحيد في لقاحات كورونا مرتبط بتخصيص «فايزر» للفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عامًا، مؤكدًا أن الجرعة الثالثة اختيارية، إضافة إلى أن الحكومة تحض بشدة على حصول الفئات المستحقة لها؛ لتفادى ما يحدث في أوروبا وأمريكا الآن.

ووافقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على إعطاء المواطنين جرعة ثالثة معززة ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محليًا ودوليًا، وتمت الموافقة على مقترح تعزيز المناعة ضد فيروس كوفيد19باستخدام الجرعة الثالثة المعززة.