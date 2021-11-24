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أفادت وكالة أنباء الأناضول، في خبر عاجل منذ قليل، بوصول ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى العاصمة التركية أنقرة.

وكان في استقبال بن زايد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

#مباشر | الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في أنقرة https://t.co/iGLgUFQiV6 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 24, 2021



وتأتي تلك الزيارة بناء على دعوة من أردوغان.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا، في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع أردوغان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.