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الإمارات تعلن موعد زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:21 ص

أعلنت دولة الإمارات، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، سيتوجه الأربعاء إلى تركيا في زيارة رسمية، يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية إضافة للعلاقات الثنائية.

وأعلنت دولة الإمارات، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، سيتوجه الأربعاء إلى تركيا في زيارة رسمية، يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية إضافة للعلاقات الثنائية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحث في مكالمة هاتفية يوم 31 أغسطس الماضي مع ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، فيما صرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في سبتمبر بأن "أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة".

وتتوج جهود الإمارات في اتجاه فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع تركيا، بالزيارة التي يؤديها ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة يوم الأربعاء، بعد أن مهدت لها زيارة سابقة قام بها الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي في أغسطس الماضي.

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