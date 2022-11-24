المغرب يجدد التأكيد على موقفه الواضح والداعم للشرعية في اليمن

جدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بمدينة فاس المغربية، التأكيد على موقف المغرب الواضح والداعم للشرعية في اليمن ولدور المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.

وشدد بوريطة، في تصريحات صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، على "دعم المغرب لوحدة اليمن الترابية وسيادته الوطنية، والتنديد بكل المحاولات التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية، وكل من يدعمها ضد استقرار اليمن وطمأنينة مواطنيه".

كما أكد أن الحل للأزمة اليمنية يتعين أن يكون قائما على الحوار والمرجعيات الدولية والعربية المتوافق عليها، وفي إطار احترام الشرعية في اليمن التي يمثلها المجلس الرئاسي والحكومة، مشيرًا إلى أن المغرب سيقف دوما إلى جانب اليمن، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

ولفت الوزير المغربي، إلى أهمية العلاقات بين البلدين باعتبارها إرثا ثمينا للمغاربة واليمنيين، داعيا إلى تطويرها وتفعيل آليات التعاون والحوار السياسي.