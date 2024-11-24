ينظم معهد البحوث والدراسات العربية ندوة ثقافية هامة بعنوان "الأدب العربي ومعايير العالمية" يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر 2024، وذلك في مقر المعهد الرئيسي بجاردن سيتي .

ومن المقرر أن تشهد الندوة مشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين ، أبرزهم الروائية الدكتورة ريم بسيوني والأديب الكبير يوسف القعيد، اللذين سيقدمان رؤاهما حول مكانة الأدب العربي في الساحة الثقافية العالمية والتحديات التي تواجهه.

تدير الندوة الدكتورة أماني فؤاد، والتي ستقود حوار حول أهمية الحفاظ على الهوية العربية للأدب مع التطلع إلى العالمية.

تهدف الندوة إلى فتح حوار وطني حول الأدب العربي، وتسليط الضوء على أهمية دعم الإبداع الأدبي وتشجيع الكتاب الشباب.

ريم بسيوني هي كاتبة وروائية مصرية، أستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق" وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، كما فازت بجائزة التفوق فرع الآداب، وجائزة الشيخ زايد فرع الآداب عن روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين".

يوسف القعيد، أديب وقاص مصري معاصر من مواليد البحيرة، اشتهر بتعبيره عن قضايا الريف المصري ونقده السياسي الجريء، مما عرض بعض أعماله للمصادرة. يُعتبر من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ، ومن أبرز أعماله: "البيات الشتوي"، "الحرب في بر مصر"، و"لبن العصفور". حصل على جوائز مرموقة مثل جائزة الدولة التقديرية في الآداب (2008) وجائزة سلطان العويس للرواية (2015). عُين عضوًا في البرلمان بقرار رئاسي عام 2015.