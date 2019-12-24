البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد

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وافق البرلمان العراقي مساء اليوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات العراقية الجديد بأغلبية الأصوات، وبغياب عدد من الكتل البرلمانية وبحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وبمقتضى القانون الجديد سيتم اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبمعدل مقعد واحد لكل 100 ألف ناخب.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.

ويتكون القانون الجديد من 50 مادة لتنظيم آلية الدعاية الانتخابية وفرز الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وأعلن النواب الكرد وتحالف الفتح والمحور الانسحاب من جلسة التصويت على القانون.

وكان البرلمان العراقي قد عقد اليوم جلسة اعتيادية لمواصلة إقرار بنود قانون الانتخابات العراقية.