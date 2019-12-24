خروج الرئيس البرازيلي من المستشفى التى دخلها بعد سقوطه في حمام القصر الرئاسي

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خرج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من المستشفى اليوم الثلاثاء، عقب تلقيه العلاج بعد سقوط في حمام القصر الرئاسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئاسة البرازيلية القول إن بولسونارو (64 عاما) أمضى ليلة هادئة وغادر مستشفى القوات المسلحة في برازيليا بعد أن خضع للملاحظة لمدة عشر ساعات.

وكان قد جرى نقل بولسونارو للمستشفى مساء أمس الاثنين، عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي.

ولم يتعرض الرئيس لأذى، وأوصى الأطباء بأن يلتزم بالراحة في منزله بعد خروجه من المستشفى.

ويذكر أنه جرى انتخاب بولسونارو (64 عاما) لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي.

وجرى نقل بولسونارو أكثر من مرة للمستشفى منذ تعرضه للطعن خلال مسيرة انتخابية في سبتمبر 2018.