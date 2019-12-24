 الأهلي يفوز على الزمالك في دوري السلة - بوابة الشروق
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الأهلي يفوز على الزمالك في دوري السلة

محمد ثابت
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 9:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 9:04 م

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك بنتيجة ٨٢-٦٨، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

 وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتسيدها الأهلي من البداية إلى النهاية، في ظل تميز اللاعبين بالسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات وإنهائها بصورة سليمة.

 وقدم رامي جنيدي وأليكس يونج أداءً قويًّا، بينما تميز إبراهيم الجمال في تنفيذ الرميات الثلاثية، التي رجحت كفة الفريق، الذي تقدم بنتيجة ٤٤-٣٠ في نهاية الفترة الثانية.

 واستمر الأداء المميز من جانب لاعبي الأهلي أيمن شوكت ومحمد أبوالنصر ومودي الجارحي، ليتمكن الأهلي من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٨٢-٦٨.

 


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