الاتحاد: حالتان من مصابي مباراة الأهلي في العناية المركزة

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أعلن نادي الاتحاد السكندري عن وجود حالتان في العناية المركز من جماهير سيد البلد نتيجة الإصابة التي تعرضوا إليها خلال مباراة الأهلي بسوبر السلة.

وألغيت مباراة الأهلي والاتحاد التي اقيمت على صالة حسن مصطفى، بعد سقوط المنصة على جماهير الاتحاد مما أسفر عن وقوع إصابات وتم نقلها للمستشفى.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن جميع الإصابات بسيطة وسيغادروا المستشفى بعد الإطمئنان عليهم بشكل كامل، إلا حالتين دخلا العناية المركز بمستشفى 6 أكتوبر.

وعقب سقوط المدرج قام رجال الأمن بالذهاب إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للإطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة 67-45.