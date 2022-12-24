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أظهرت نتائج الفرز في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، عن فوز المستشار محمد عبد المحسن بمقعد رئيس النادي، مع 15 مرشحا من أعضاء قائمته.

وفاز على مقاعد المستشارين، كل من أبو الحسين فتحي قايد (وكيل نادي القضاة الحالي)، ومحمد صبحي خليفة (سكرتير عام النادي الحالي)، وحازم أبو سديرة (أمين الصندوق الحالي)، وحازم رسمي وحمدي عبد التواب (وكيلي النادي).

وحسم مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، 4 مرشحين من قائمة المستشار محمد عبد المحسن، بالإضافة إلى محمود زيدان (مستقل).

وعلى مقاعد النيابة العامة فاز كل من محمد هاني عبد الجابر، وعمرو طنطاوي، وكريم الزقرد، ورامي حسن، ومحمد عصام عيسى، وعلى مقعد المتقاعدين، المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي ينجح فيه المستشار محمد عبد المحسن، على مقعد رئيس النادي.

وأغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات باب التصويت في السادسة مساء الجمعة، وبدأت عمليات فرز الأصوات فى إحدى القاعات بدار القضاء العالى.

وكانت عملية التصويت بدأت في العاشرة صباح الجمعة، وتوافد القضاة وأعضاء النيابة العامة بكثافة على دار القضاء العالي للمشاركة في التصويت.

وتنافس على مقعد رئيس النادي كل من الرئيس الحالي المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد الذهبي الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى بدير الرئيس بمحكمة الاستئناف.

وجرت العملية الانتخابية لاختيار رئيس النادي، و5 مقاعد مخصصة للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين الذين اكتمل عطاؤهم (المتقاعدين).

وبالتزامن مع العملية الانتخابية عقد نادي القضاة الجمعية العمومية العادية، وعرضت خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شئون القضاة.