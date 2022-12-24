جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة لتهريب الحشيش والهيدرو والماريجوانا

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تمكّنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واشتبه رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة الخطوط المصرية القادمة من تركيا.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي"، لوحظ وجود عبوات بها كثافات عضوية داخل الحقائب، التي تبين أنها 5 زجاجات بداخلها زيت الحشيش المخدر وزجاجتين بهما زيت مادة الهيدرو المخدرة (THC) و3 أكياس بها أمبولات من نفس الزيت المخدر وأمبول به زيت الماريجوانا المخدر و4 عبوات بداخلها 124 قرص من عقار الهيدرو، وعلبة بها شيكولاتة مخلوطة بمادة الماريجوانا وكيس شفاف بداخله 65 بذرة لنباتات مخدرة.

وقرر مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، الدكتور ماجد موسى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 269 لسنة 2022 وإحالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.