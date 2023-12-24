مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمركز تسوق بولاية فلوريدا الأمريكية

قتل رجل وأصيبت امرأة في إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة أوكالا بولاية فلوريدا الأمريكية بعد ظهر يوم السبت، وفقا لما أفاد به مايك بالكين رئيس شرطة أوكالا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن بالكين قوله إن الشرطة تلقت إتصالات استغاثة بشأن إطلاق عدة طلقات نارية داخل مركز بادوك للتسوق. وأضاف أن المكالمة جاءت لوصف سيناريو "إطلاق نار نشط"، لذلك استجابوا بحضور كثيف للشرطة.

وتابع بالكين: دخل الضباط على الفور إلى مركز التسوق واكتشفوا أنه لم يكن موقع إطلاق نار نشط، وأن الشرطة وصفت حادث إطلاق النار بأنه عمل عنف مستهدف.

وقالت الشرطة في منشور على فيسبوك إنه تم إخلاء بادوك مول في أوكالا ولم يعد هناك أي تهديد.

وأكد رئيس الشرطة العثور على رجل بالغ مقتولا داخل مركز التسوق متأثرا بجراحه، كما عثر على امراة مصابة بطلق ناري في ساقها ، وجرى نقلها إلى المستشفى، ومن المتوقع أن تبقى على قيد الحياة.

وقال بالكين إن الشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل أسود يرتدي سترة سوداء.

يشار إلى أن وفيات العنف المسلح في الولايات المتحدة تقترب من 42 ألف شخص هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح.