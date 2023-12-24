وزيرة الداخلية الألمانية تعليقا على خطة الهجوم على كاتدرائية كولونيا: نأخذ الخطر الإسلاموي مأخذ الجد

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن رد الفعل على خطة الهجوم المحتمل على كاتدرائية مدينة كولونيا من جانب إسلامويين، يظهر مدى الجدية التي تأخذ بها السلطات الأمنية خطر هؤلاء.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "جميعنا يحب تقاليدنا الخاصة بعيد الميلاد، ونحن لن نسمح لأنفسنا بالاستسلام للخوف أو التقيد في أسلوبنا المعيشي".

وأضافت فيزر: "وبنفس القدر بالضبط، نأخذ خطر الإرهاب الإسلاموي بجدية شديدة ونتوخى أقصى قدر من اليقظة"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تضع التيار الإسلاموي نصب أعينها وتتصرف على نحو حازم "وهذا ما تظهره أيضا الإجراءات الحالية".

وقالت فيزر إن الحكومة الاتحادية والولايات تستخدم كل الوسائل الشرطية والاستخباراتية من أجل الكشف المبكر عن المخاطر وتتعقب كل بلاغ.

وكانت الشرطة عززت التدابير الأمنية عند كاتدرائية كولونيا بسبب ورود معلومات أمس السبت حول وجود خطة لشن هجوم محتمل من جانب جماعة إسلاموية. وقام أفراد شرطة مساء أمس بتفتيش الكاتدرائية، غير أن عملية التفتيش التي تمت باستخدام الكلاب البوليسية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات لم تسفر عن العثور على شيء، وذلك حسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية.

وأعلنت الشرطة اعتزامها تفتيش كل الزائرين القادمين إلى الكاتدرائية ليلة عيد الميلاد.