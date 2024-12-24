موسكو: تحطم سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميجور" تحطمت وغرقت في البحر المتوسط، وتم إنقاذ 14 من بين أفراد طاقمها الـ 16، فيما فقد اثنان من أفراد الطاقم.

وقالت الخارجية، عبر تطبيق تليجرام: "غرقت سفينة الشحن الروسية يورسا ميور في المياه الدولية للبحر المتوسط ​​بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، فيما فقد اثنان من أفراد الطاقم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكرت صحيفة "إسبانيول" الإسبانية أن "السفينة التجارية الروسية يورسا ميجور تحطمت في المياه الدولية بين (بلدية) أجيلاس (ولاية مرسية) ومدينة وهران (الجزائر) أمس الَإثنين بعد انفجار في غرفة المحرك".

وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبرج قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير المقبل.

وبحسب الصحيفة، شاركت عدة سفن موجودة في نفس المنطقة في جهود الإنقاذ، وفي وقت لاحق انضمت سفينة الإنقاذ الإسبانية "كلارا كامبوامور" وزورق دورية تابع للبحرية الإسبانية إلى عملية البحث.