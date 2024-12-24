رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار

طالب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالضغط على الكيان الإسرائيلي لتنفيذ بنود وقف اتفاق إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها جنوبي لبنان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، بحضور الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز رئيس اللجنة والعماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وأعضاء اللجنة الجنرال الفرنسي غيوم بونشان والعميد الركن إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني والجنرال ارالدو لاثارو قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب.

وقال ميقاتي: "إن لبنان ملتزم ببنود التفاهم فيما تواصل إسرائيل خروقاتها وهذا أمر غير مقبول"، ودعا اللجنة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة عقد اجتماعات متتالية مع الجيش اللبناني لبحث المسائل المطروحة، على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام المقبل.