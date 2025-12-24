بطريرك اللاتين بالقدس: غزة تحمل رسالة صمود وأمل رغم الدمار الشامل

اعتبر بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، أن قطاع غزة "يحمل رسالة صمود وأمل"، مشيرا إلى أن القلوب والصلوات مع القطاع، الذي يواجه دمارًا شاملًا، ورغم ذلك لا يزال لدى أهله شغف الحياة.

جاء ذلك فور وصوله بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، لترأس قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بحسب مراسل الأناضول.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد في قداس منتصف ليل 24/ 25 ديسمبر، فيما تحتفل الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي في 7 يناير.

وقال بيتسابالا: "قلوبنا اليوم مع غزة، حيث الدمار الشامل، لكن رغم كل ذلك، لا يزال لدى أهلها شغف بالحياة، وإرادة للفرح، ورفض للاستسلام".

وتابع: "كما نبدأ من جديد هنا، سيبدأ أهل غزة من جديد رغم الدمار. سنحتفل في غزة وبيت لحم، وسنواصل الاحتفال كل يوم، وسنعود لإعادة بناء كل شيء من جديد".

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، أدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى استشهاد ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة قرابة 11 ألفا آخرين، واعتقال ما يفوق 21 ألف شخص، وفقا لمعطيات فلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، نحو 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار ضخم، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأشار بطريرك اللاتين إلى أن غزة، كما بيت لحم، "تحمل رسالة صمود وأمل"، مشددًا على أن الإيمان بالحياة والسلام أقوى من الدمار.

وقال: "عيد ميلاد مجيد، اليوم ميلاد حقيقي هنا في بيت لحم، ومن هنا تنطلق رسالة بيت لحم والأراضي المقدسة إلى العالم كله".

وفي وقت سابق الأربعاء، منعت السلطات الإسرائيلية، حسين الشيخ، نائب رئيس الفلسطيني محمود عباس، من المشاركة في قداس منتصف الليل الذي سيقام الليلة، في كنيسة المهد، في بيت لحم.

وتعد بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح عيسى عليه السلام، ومركزا روحيا وسياحيا يقصده الحجاج المسيحيون أواخر ديسمبر من كل عام، احتفالا بعيد الميلاد، ويزورون كنيسة المهد.

وبيت لحم مدينة تاريخية تقع جنوبي الضفة وتكتسب قدسيتها من وجود "كنيسة المهد" التي أقيمت فوق مغارة، يُعتقد أن السيدة مريم بنت عمران عليها السلام، وضعت طفلها عيسى عليه السلام فيها.