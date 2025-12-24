أعلن الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل في تونس سامي الطاهري، يوم الثلاثاء، عن استقالة أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، من منصبه.



وقال الطاهري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إن الطبوبي أودع صباح اليوم استقالته بمكتب الضبط، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن دوافع هذه الخطوة.

وأفاد الطاهري بأن الاستقالة لا تفعّل بشكل فوري باعتبار أن القانون الداخلي للاتحاد ينص على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوما للاستفسار عن أسباب استقالته ومحاولة ثنيه عنها، ثم تصبح نافذة في حال تمسّكه بها.

وأشار إلى أن عدة لقاءات ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها تباعا، في ظل التطورات الأخيرة.

وتأتي استقالة الطبوبي في ظرف دقيق تشهده منظمة الشغيلة على خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم، المبرمج مبدئيا لبداية سنة 2026، وهو ما زاد من حدّة التوتر الداخلي خلال الفترة الأخيرة.



وكانت أنباء قد راجت خلال الفترة الماضية حول استقالة الأمين العام المساعد للاتحاد والمسؤول عن قسم الدراسات، أنور بن قدور، غير أن الطاهري نفى صحة هذه المعلومات، مؤكدا أن "الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي لم يتسلم أي استقالة في هذا الشأن".