الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه السعودية

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في الرياض السعودية من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.

وجددت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأوضح البيان، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت الخارجية الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.