نعت الإعلامية عزة مصطفى، الكاتبة كوثر هيكل بكلمات مؤثرة، قائلة إن يوم الجمعة الماضي فقدت مصر كاتبة كبيرة وأستاذه عظيمة في الإعلام المصري، وهي الأستاذه كوثر هيكل صاحبة الرأي والفكر المستنير.

وأضافت، أثناء تقديم برنامجها «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «تخيل لما الصدفة تخليك مذيع ورئيستك صاحبة هذه الأعمال العظيمة، زي حبيبي دائما والعذراء والشعر الأبيض ودمي ودموعي وابتسامتي وعصفور فى القفص وعلى نار هادية، فأنت أمام رئيسة قناة مبدعة الأستاذة كوثر هيكل».

وذكرت أن كوثر هيكل كانت مبدعة أيضًا في توظيف كل مذيع، إذ كانت دائما تكسب الرهان، منوهة بأنها كانت شخصية ناجحة، لذا كانت تساهم في نجاح كل من حولها، بل وتفرح وتتباهى بنجاحهم.

وأفادت بأن كوثر هيكل صاحبة فضل كبير عليها، سواء وهي مذيعة أو وهي رئيسة لقناة الدراما والقناة الأولى، مضيفة: «كنت حريصة على التواصل معها لسنوات طويلة لوقت قريب وكانت تقول لي أفكار للعمل الله يرحمها ويحسن إليها».

وتابعت: «على المستوى الإنساني فنحن أمام حب الأم أحيانا وأمام فضفضة الكلام ونصائح الصديقة طول الوقت، الله يرحمها صاحبة الفضل الأستاذه كوثر هيكل».