أبو الغيط يؤكد ضرورة مواجهة الوضع الإنساني الصعب في اليمن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين ضرورة مواجهة الوضع الإنساني الصعب في اليمن .

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها أبو الغيط مع أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، تناولت مستجدات الوضع اليمني في ظل استقرار حكومة الكفاءات السياسية، ومباشرتها لسلطتها في عدن.

وأكد أبو الغيط دعمه للعملية السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة جريفيث من أجل التوصل إلى إعلان مشترك يكون نقطة بداية في بناء الثقة، والتمهيد للحل السياسي على أساس من القرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2216، ومُخرجات الحوار الوطني الشامل، ومقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذ.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان صحفي اليوم، أن أبو الغيط عبر للوزير اليمني خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية الكامل للحكومة الجديدة، التي جاءت على خلفية اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، برعاية المملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد خلال الحديث على ادانة الجامعة لمحاولات الحوثيين ترويع الحكومة ومسؤوليها عبر الأعمال الإرهابية على غرار التفجيرات التي شهدها مطار عدن في يوم وصول الحكومة الجديدة لعدن.

وأشار إلى أن أبو الغيط شدد على أن تشكيل حكومة الكفاءات تعد خطوة مهمة على طريق توحيد جبهة الشرعية في مواجهة الحوثيين.

بدوره عرض بن مبارك التطورات اليمنية، والصعوبات التي تواجه الحكومة الحالية، وخططها للعمل من أجل استقرار الوضع، ومواجهة التهديدات التي تشكلها ميلشيات الحوثيين التي ترتبط بأجندة إيرانية واضحة.