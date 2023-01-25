أبو الغيط يفتتح أعمال ملتقى الاتحادات العربية المتخصصة في أبوظبي





افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية المتخصصة في العاصمة الإماراتية أبوظبي باستضافة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط، ألقى كلمة أكد في مستهلها، أهمية الملتقى بوصفه منصة لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة للاتحادات العربية، معربا عن خالص شكره للشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، على دعمه للعمل العربي المشترك ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي من خلال الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.



كما أشاد أبو الغيط بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي و تعاونه التوثيق مع جامعة الدول العربية لتنفيذها.



وأكد على دور الاتحادات العربية كبيوت خبرة تعمل في إطار جامعة الدول العربية، وهو ما دعا إلى عقد هذا الملتقى بشكل دوري لمعالجة مواضيع تهم العمل العربي كريادة الأعمال ، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي والتغير المناخي و غيرها.



وحث الأمين العام في كلمته الاتحادات على رفع المزيد من المبادرات والخطط إلى القمم العربية، وتوسيع نطاق عملها من خلال التعاون مع المنظمات العربية والمجلس الوزارية المتخصصة.



ودعا أبو الغيط الاتحادات إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن الغذائي استجابة لتغيرات الظروف الراهنة والتي أدت إلى تدهور مؤشرات الأمن الغذائي العربي بشكل مقلق.



وأثنى على المبادرة التي أطلقها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تحت عنوان "سوق الغذاء العربي"، داعيا جميع الاتحادات إلى التعاون في تنفيذها.