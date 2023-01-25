الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية الهند

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مجمع القصر الرئاسي الهندي بنيودلهي مع سوبرامنيام جايشانكر، وزير خارجية الهند.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.