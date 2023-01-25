التضامن تطلق مبادرة قرية بلا فقر في قرى حياة كريمة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال برنامجها فرصة للتمكين الاقتصادي، مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في احتفالية شهدتها محافظة الدقهلية.

وقال عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، إن المبادرة التي تم تدشينها من قرية الحصص بمركز شربين في محافظة الدقهلية، تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة" وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة.



وأضاف الشبراوي، أن المرحلة الأولى للمبادرة تشهد تسليم 1500 مشروع لعدد 1500 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه، حيث يتم في كل محافظة من المحافظات العشر المستهدفة تسليم 150 مشروعا بواقع 10000 جنيه للمشروع الواحد.



وأوضح أن محافظات المرحلة الأولى هي: الدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحيرة والمنوفية، منوها بأن المشروعات المنفذة سيتم توزيعها من خلال قوافل تمكين اقتصادي بهذه المحافظات تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة مع توفير التدريب اللازم على الإدارة في إطار الشمول المالي.



وحول نوعية المشروعات المقدمة أوضح الشبراوي، أنها تتنوع لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة الفواكه والخضراوات والعطارة والملابس وغيرها مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة في إطار الاقتصاد الأخضر.



وشهد الاحتفال الذي أقيم بمقر الاستاد الرياضي بمدينة شربين، ملتقى التوظيف لتوفير فرص العمل لأبناء قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات، حيث شهد محافظ الدقهلية ومرافقوه احتفالية تسليم صكوك المشروعات لمحافظات المرحلة الأولى من برنامج "فرصة" في إطار مشروعات التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي في العشر محافظات في المرحلة الأولى.