السفير المصري لدى كرواتيا يسلم أوراق اعتماده للرئيس الكرواتي

وأعقب تقديم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الكرواتي والسفير المصري، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، ومدير إدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية الكرواتية، وسكرتير مجلس الوزراء للشئون الخارجية والأوروبية.وتناول اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها نحو آفاق جديدة، فضلاً عن دفع وتيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.هذا، ونقل السفير أيمن ثروت أمين تحية رئيس الجمهورية لنظيره الكرواتي، كما أكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين، وتطلعه للعمل على الارتقاء بها بما يحقق تطلعات البلدين.