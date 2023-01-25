أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يواصلان تصوير مسلسل ضرب نار

يواصل الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "ضرب نار" بمنطقة بولاق أبوالعلا، والمقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

وكان المخرج مصطفى فكري قد انتهى أول أمس من تصوير عدد من المشاهد الخارجية داخل أحد المصانع بالجيزة بمشاركة عدد من أبطال المسلسل.

ويجسد أحمد العوضي شخصية "جابر أبو شديد" ابن محافظة سوهاج، الذي يسافر إلى القاهرة، ويعمل في ورشة لإصلاح السيارات، ومع توالي الأحداث يتعرف جابر على فتاة تدعى "مهرة" التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتنشأ قصة حب بينهما.

"ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدى، دنيا المصري، هدى الأتربي، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي.