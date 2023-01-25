أطباء بلا حدود تنقذ 130 مهاجرا في عرض البحر وتعتزم نقلهم إلى إيطاليا

أنقذت منظمة أطباء بلا حدود 130 مهاجرا ولاجئا، بينهم 50 من القصر ورضيع، في عرض البحر المتوسط، وذلك عبر عمليتي إنقاذ.

وقالت المنظمة، إنها ساعدت 69 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي مساء أمس الثلاثاء، و61 آخرين كانوا أيضا في قارب مطاطي، اليوم الأربعاء ونقلتهم إلى سفن الإنقاذ التابعة لها.

وأوضحت "أطباء بلا حدود" أنها أنقذت هؤلاء المهاجرين في المياه الدولية بالقرب من الساحل الليبي.

وبعد عملية الإنقاذ الأولى، حددت إيطاليا مدينة لاسبيتسيا في إقليم ليجورا بشمال البلاد كميناء لكي ترسو فيه السفينة. وانتقد المتطوعون الحكومة الإيطالية، وقالوا إن الوصول إلى الميناء يتطلب السفر لمدة أربعة أيام.

وأصبحت إيطاليا مؤخرا تحدد موانئ بعيدة لرسو سفن الإنقاذ بها. ويشتبه عمال الإغاثة في أن هذه خطوة متعمدة من الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لإنهاك منظمات الإغاثة غير الحكومية التي تساعد المهاجرين.

واتهم وزير الداخلية الإيطالي بيترو بيانتيدوسي اليوم منظمات الإغاثة بتشجيع المهاجرين على القيام بمحاولات العبور الخطيرة إلى أوروبا.