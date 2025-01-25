مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هيجسيث وزيرا للدفاع

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين بيت هيجسيث وزيرا للدفاع في تصويت مثير في وقت متأخر من ليل الجمعة، ليتجاوز تساؤلات بشأن مؤهلاته لقيادة وزارة الدفاع (البنتاجون) وسط مزاعم تناول الخمور بكثرة والسلوك العدواني تجاه النساء.

ونادرا ما واجه مرشح لمنصب وزير في الحكومة مثل تلك المخاوف واسعة النطاق بشأن خبرته وسلوكه مثل هيجسيث، وخاصة بالنسبة لهذا المنصب البارز كمسؤول عن الجيش الأمريكي، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون كان عازما على إقرار تعيين هيجسيث، وهو مذيع سابق بشبكة " فوكس نيوز" ومن قدامي المحاربين.

ولخص هيجسيث في تصريحات وجيزة ما قال إنها مبادؤه التوجيهية: "استعادة روح الجماعة للمحاربين في كل شيء نفعله، وإعادة بناء جيشنا وردعنا".

وأضاف: "لا نرغب في خوض حروب. نريد أن نردعهم... نريد أن ننهيها بطريقة مسؤولة. لكن إذا اضطررنا لخوضها، سنجلب قوة غاشمة وحاسمة للاشتباك مع العدو وتدميره وإعادة أبنائنا للوطن".

وشكر فانس على صوته الحاسم، وأطلق مزحة عن كون أطفاله سعداء أن والدهم "فاز في الوقت الإضافي".

وقال في وقت لاحق، في رسالة بريد إلكتروني للجيش الأمريكي: "سنظل أقوى وأفتك قوة في العالم" وأشار إلى الاحتياج "لردع عدوان الصين الشيوعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ... وتغيير وجهتنا إلى التهديدات الرئيسية. سنقف إلى جانب حلفائنا- ونضع أعداؤنا تحت المراقبة".

وكان نائب الرئيس جيه دي فانس حاضرا للإدلاء بصوت فاصل، وهو أمر غير معتاد في مجلس الشيوخ بالنسبة لمرشحي الحكومة، الذين يحصلون عادة على دعم أوسع. وكان هيجسيث نفسه في مبنى الكابيتول مع عائلته.

وقال ترامب وهو يستقل طائرة الرئاسة بعد تفقد الدمار الناجم عن حرائق كاليفورنيا: "لدينا وزير دفاع رائع ونحن سعداء للغاية".

وأوضح ترامب إنه لا يهتم بمعارضة السيناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الجمهوري السابق المؤثر والذي انضم إلى السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا والسيناتور سوزان كولينز في التصويت ضد هيجسيث معتبرا أن "الشيء المهم هو الفوز".

وتأتي قدرة مجلس الشيوخ على إقرار تعيين هيجسيث، على الرغم من سلسلة خطيرة من الادعاءات ضده، لتقدم مقياسا لقوة ترامب السياسية وقدرته على الحصول على ما يريد من الكونجرس الذي يقوده الحزب الجمهوري، وقوة الحروب الثقافية لتعزيز أجندته في البيت الأبيض".

وتساءل جاك ريد، السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، "هل بيت هيجسيث هو حقا أفضل ما لدينا لنقدمه لتولي المنصب؟" وحث زملاءه على التفكير بجدية في تصويتهم.

وعارض جميع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي إقرار تعيين هيجسيث.