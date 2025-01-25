شهيد وجرحى برصاص الاحتلال لدى محاولتهم العبور إلى شمال غزة

أصيب شاب فلسطيني بعد قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيرانها تجاه نازحين توافدوا إلى محيط محور نتساريم على شارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى مناطق شمال غزة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كافة التعليمات التي أصدرها لا تزال سارية المفعول وبالأخص الحظر من الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه. وأكد جيش الاحتلال أن هذه التعليمات ستبقى سارية المفعول حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق وبعد التزام حماس بتعهداتها.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرين بينهم فتاة برصاص قوات الاحتلال بشارع صلاح الدين وسط القطاع، كما أصيب فلسطيني آخر قرب منطقة الوادي على شارع الرشيد الساحلي وسط القطاع.

وقالت وكالة الأناضول بدورها إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينيين قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة وأصاب عددا منهم.

وفي وقت سابق، تذرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم إعادة محتجزة مدنية تدعى أربيل يهود ضمن مجندات أطلقت حركة المقاومة (حماس) سراحهن، ظهر اليوم السبت، وقال إن حكومته "لن تسمح للفلسطينيين بالعبور إلى شمالي قطاع غزة حتى ترتيب هذه الخطوة".