 مخاطبة مجلس الوزراء والنقل للموافقة على إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على محور خزان أسوان - بوابة الشروق
السبت 25 يناير 2025 7:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مخاطبة مجلس الوزراء والنقل للموافقة على إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على محور خزان أسوان

حمادة بعزق
نشر في: السبت 25 يناير 2025 - 7:26 م | آخر تحديث: السبت 25 يناير 2025 - 7:26 م

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء، ووزارة النقل؛ للموافقة على مقترح المجلس التنفيذي للمحافظة بإطلاق اسم السير الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي على محور وكوبري بديل خزان أسوان الحر، وأيضاً إطلاق اسم الراحل اللواء سمير يوسف محافظ أسوان الأسبق، على محور وكوبري دراو الجديد، وذلك تقديراً وعرفاناً ورداً للجميل لهذه الرموز الوطنية المخلصة التي ساهمت في خدمة أبناء المجتمع الأسواني.

وجاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والأمنية والعسكرية والدينية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك