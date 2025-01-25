صلاح يعود للتسجيل في فوز ليفربول الكبير على إيبسويتش تاون بالبريميرليج

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حقق فريق ليفربول فوزا ساحقا على نظيره إيبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الجاري 2024-25.

والتقى ليفربول مع إيبسويتش تاون، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 11، عن طريق سوبوسلاي، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

بينما أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعد عرضية من من كودي جاكبو استملها صلاح وأطلق تسديدة سكنت الشباك.

وعزز جاكبو من تقدم ليفربول في الدقيقة 44، بعد عرضية من جرانفبيرج ليسدد سوبوسلاي كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى الهولندي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وعاد جاكبو في الدقيقة 66، ليضيف الهدف الرابع لـ ليفربول بعد عرضية من أرنولد من جهة اليمين قابلها جاكبو برأسية سكنت الشباك.

فيما سجل هدف إيبسويتش تاون الوحيد جاكوب جريفز في الدقيقة 90، من رأسية سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة، معززا صداراته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز الـ18.