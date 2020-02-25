ميلانيا ترامب: أشارك في «حصة السعادة» بمدرسة بالهند

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شاركت ميلانيا ترامب في فصل السعادة بمدرسة في مدينة نيودلهي اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي كان يجرى فيه زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة الهندية.

وكانت حكومة نيودلهي قد أقرت منهج السعادة في جميع المدارس الحكومية في يوليو 2018.

ويركز المنهج على التأمل والتعاليم الاخلاقية والتدريبات الذهنية والأنشطة مثل رواية القصص والفن بالإضافة إلى الحديث عن البطولة، وذلك بهدف أن يتعلم الطلاب كيف يكونوا أفراد صالحين.

وزارت ميلانيا مدرسة حكومية للفتيات في جنوب دلهي.

وحضرت ميلانيا، التي ارتدت فستانا باللون الأبيض وبه نقشات وردية، جلسة تفاعلية، وجلست على كرسي أخضر صغير وتحاورت مع المدرسين والطلاب أثناء قيامهم بالرسم والتلوين. وشاهدت ميلانيا عروضا للرقص الهندي التقليدي وممارسة اليوجا.

وقالت ميلانيا للطلاب " لا أستطيع أن أفكر في طريقة أفضل لكي نبدأ يومنا".

ويشار إلى أنه يجرى تدريس منهج السعادة لمدة 45 دقيقة في مدارس دلهي يوميا، حيث تبدأ الحصة بالتأمل لمدة خمسة دقائق تتبعها أنشطة.

وكتب رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجريوال تغريدة قال فيها " يوم رائع لمدرسينا وطلابنا ومواطني دلهي".

وأضاف" لقرون، علمت الهند الروحانية للعالم. أنا سعيد أن ميلانيا ترامب سوف تنقل معها رسالة السعادة من مدارسنا".