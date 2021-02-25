ليفاندوفسكي ينافس ميندي وجيرو على جتئزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثاني من مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني مع الثنائي الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي وفيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد والبرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي على الجائزة.

وسجل ليفاندوفسكي هدفًا في فوز بايرن على لاتسيو 4-1 بإيطاليا وحصد جائزة رجل المباراة، فيما سجل فيرلاند ميندي، مدافع ريال مدريد، هدف الفوز الوحيد لفريقه أمام أتالانتا خارج الديار، وكذلك سجل أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي هدف الفوز الوحيد لفريقه خارج الديار أمام أتلتيكو مدريد، فيما ساهم جواو كانسيلو، لاعب السيتي في هدفي فوز فريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.