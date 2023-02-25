ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة "توك توك" بأسلوب التخدير بالجيزة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص باستيقاف سائق مركبة "توكتوك" والاستيلاء عليها.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وباستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وطلب منه مساعدته فى نقل "تليفزيون" إلى "التوكتوك" وحال دخول المجنى عليه الشقة فقد الوعى وفوجئ بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم، وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالى، وتبين سرقة "التوكتوك".

وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص، وشقيقه -لإحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة الجيزة، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب التخدير.

وأضاف أحد المتهمين أنه عقب دخول المجنى عليه للشقة المشار إليها قدما له مأكولات بها "أقراص منومة" لتخديره إلى أن فقد وعيه وقاما بالتخلص منه بمكان العثور عليه، والاستيلاء على المركبة وبيعها لأحد الأشخاص (تم ضبطه) وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهته أقر بشرائه مركبة "التوك توك" وأفاد بعدم علمه كونها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط المادة المخدرة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.