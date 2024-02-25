أشاد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي ظهر به الأحمر في مباراة ميدياما الغاني، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي هو تاجر السعادة في الكرة المصرية، الأهلي صاحب شخصية كبيرة، وتظهر في الأوقات الصعبة".

وأضاف: "الأهلي لديه إصابات كثيرة في الوقت الحالي، وهناك لاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة في المباريات، مثل عمرو السولية وكريم نيدفيد".

وتابع: "الأهلي قام بتغيير الأعمدة الرئيسية في وسط الملعب أمام ميدياما الغاني، ولكن الثنائي عمرو السولية وكريم نيدفيد ظهرا بشكل جيد".

وأكمل: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أدار مباراة ميدياما بشكل مميز، لقد بحث عن الحصول على أكبر جهد من ثلاثي خط وسط الملعب، ومن ثم الدفع بأكرم توفيق في الشوط الثاني".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا:" بداية كريم نيدفيد مقبولة، والإصابة التي تعرض لها في المباراة طبيعية، فهو لم يشارك في المباريات منذ فترة".