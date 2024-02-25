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تقرير: الولايات المتحدة تضيق الفجوة مع الصين في عدد المكاتب والبعثات الدبلوماسية

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 5:24 م

قلصت الولايات المتحدة الفجوة مع الصين في عدد المكاتب والبعثات والمناصب الدبلوماسية التي يديرها كل منهما، وفقا لما ذكره تقرير جديد، مما يسلط الضوء على سباق الدولتين من أجل النفوذ في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مؤشر الدبلوماسية العالمية الصادر عن معهد لوي في سيدني اليوم الأحد، قوله إن الصين تملك أكبر عدد من المكاتب والبعثات الدبلوماسية من أي دولة أخرى، بواقع 274 مكتبا. بينما لدى الولايات المتحدة 271 مكتبا دبلوماسيا بعد أن كان لديها ثمانية مناصب أقل من الصين في عام 2021. وتتمتع الصين بحضور أكبر في أفريقيا وشرق آسيا ودول جزر المحيط الهادي وآسيا الوسطى، بينما تتفوق الولايات المتحدة في أوروبا والأمريكتين وجنوب آسيا.

وقالت وكالة بلومبرج أن الصين، باختصار، تسعى في السنوات الأخيرة إلى أن تظهر باعتبارها صوت رئيسي معبر عن الجنوب العالمي، في إشارة إلى دول الاقتصادات الناشئة. وقد استخدم الرئيس شي جين بينج مبادرة الحزام والطريق كأداة في تلك الحملة، وينتقد الدبلوماسيون الصينيون بشكل اعتيادي الولايات المتحدة لاستخدامها العقوبات، وتورطها الواضح في سياسة التكتل والحروب.

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