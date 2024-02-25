الرئيس الباكستاني: توفير المرافق الصحية والتعليمية عامل حاسم لتحقيق هدف تمكين المرأة

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قال الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الأحد، إن توفير المرافق الصحية والتعليمية، يعد عاملا حاسما لتحقيق هدف تمكين المرأة.

وشدد علوي على الحاجة إلى توفير بيئة خالية من التحرش للنساء حتى يصبحن جزءا من القوى العاملة ويساهمن في النمو الاقتصادي.

جاءت تصريحات علوي أثناء حديثه في فعاليات النسخة الخامسة من جائزة القيادات النسائية لعام 2024 بقناة "إتش يو إم"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال الرئيس: "نحتفل اليوم بالقيادات النسائية لمساعيها وبالرجال الذين ساهموا في التمكين الاقتصادي للمرأة".

وصرح علوي بأن المرأة في المجتمعات البشرية عبر العصور، كانت مثالا للحب والأمل وعلمت الأطفال الحب وحافظت على نظام الأسرة سليما. وأشار إلى أن النساء عانين أكثر من غيرهن في الحروب وأعمال الإبادة الجماعية، مضيفا أن الملايين منهن فقدن حياتهن في عمليات الإبادة الجماعية في القرون السابقة.