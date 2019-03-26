جوتيريش يعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وحث جوتيريش إسرائيل وحماس على ممارسة أقضى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخباية الأمريكية اليوم الاثنين - إن الأمم المتحدة تواصل العمل مع مصر والأطراف الأخرى المعنية لمحاولة خفض تصعيد الوضع في القطاع ، مضيفا أن "المزيد من التصعيد من المحتمل أن يجعل الوضع المتردي بالفعل أكثر سوءا خاصة بالنسبة للمدنيين في غزة وبالقرب منها".

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تراقب التقارير الأخيرة الواردة بشأن الغارات الإسرائيلية على غزة ، لافتا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف سيلتقي بجوتيريش ويطلع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على آخر المستجدات غدا الثلاثاء.

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث استهدفت حتى الآن بثلاثة صواريخ موقعا يتبع للمقاومة الفلسطينية شمال غرب غزة ، ويأتي هذا القصف ردا على إطلاق صاروخ من غزة اليوم على شمال تل أبيب والذي أدى الى إصابة 7 إسرائيليين بجروح.