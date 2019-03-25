أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، قرارا بتغريم شركة نايكي للمستلزمات الرياضية 12.5 مليون يورو (14.15 مليون دولار) على خلفية فرضها قيودا على بيع منتجات رياضية خاصة بكرة القدم.

وكانت المفوضية قد فتحت تحقيقا لمكافحة الاحتكار ضد الشركة في يونيو 2017.

وقد ركز التحقيق على ما إذا كانت نايكي قامت بفرض قيود على تجار التجزئة لمنعهم من بيع منتجات مرخصة، مثل المنتجات التي تخص فرق كرة القدم الكبيرة، لدول أخرى في السوق الواحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان اليوم: "محبو كرة القدم غالبا ما يفضلون المنتجات ذات العلامات التجارية المفضلة لدى فرقهم، مثل القمصان والأوشحة".

وأضافت: "نايكي منعت الكثير ممن لديهم رخص من بيع منتجات الفرق من بيع هذه المنتجات في دولة مختلفة، مما أدى إلى انحسار الخيارات وارتفاع الأسعار، وهذا يعد أمرا غير قانوني وفقا لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية".

وأشارت المفوضية إلى أن نايكي قامت بهذه الممارسات غير القانونية منذ يوليو 2004 إلى أكتوبر 2017، وأوضحت أن الشركة تعاونت في التحقيقات.