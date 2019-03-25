سيناتور روسي: زعيم كوريا الشمالية يزور موسكو في الربيع أو الصيف المقبلين

قال السيناتور الروسي ألكسندر باشكين إنه تم إعداد كافة تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا، وأنها قد تتم في فصل الربيع أو الصيف لكن المواعيد لا تزال قيد البحث.

وأضاف باشكين - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - أن زيارة كيم جونج أون المرتقبة إلى روسيا لم يتم التطرق إليها خلال الزيارة التي جرت الأسبوع الماضي لمجموعة الصداقة بمجلس الاتحاد الروسي إلى بيونج يانج، بل تمت مناقشتها أثناء زيارة رئيسة مجلس الاتحاد "فالنتينا ماتفيينكو" للعاصمة الكورية الشمالية في سبتمبر الماضي.

وتابع قائلا: "لقد حملت فالنتينا ماتفيينكو العام الماضي دعوة إلى كيم جونج أون لزيارة روسيا والآن على حد علمنا تجري مشاورات بشأن هذا الموضوع، ويمكننا أن نتوقع زيارته في المستقبل القريب".